Visite insolite Avignon la Rouge

75 rue des teinturiers, avignon Avignon samedi 20 septembre 2025

Visite insolite Avignon la Rouge 20 et 21 septembre 75 rue des teinturiers, avignon Vaucluse

Sur réservation, tarif adulte : 9€, Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 8 à 17 ans) : 5€ , Gratuit pour les moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Plongez dans l’effervescence industrielle d’Avignon en 1860 lors d’une visite guidée immersive !

Guidés par Mme Pernod, mère d’un teinturier renommé, et habillée en costume d’époque, revivez la transformation d’Avignon au rythme de l’industrie textile. Dans un quartier vibrant, entre les couleurs des tissus et le bruit des ateliers, découvrez comment la soie et les « indiennes » ont fait la renommée de la ville, alimentées par le secret du rouge de la garance, un pigment précieux qui a fait la fortune de certaines familles.

Mme Pernod vous entraîne dans les histoires de ceux qui, comme son fils et Jean-Henri Fabre, ont contribué au succès de la ville et de ses teintureries. Elle vous racontera aussi les faits marquants et tensions d’une époque en pleine mutation.

Visite guidée d’1h30 pour adultes et enfants de plus de 8 ans sur réservation, nombre de places limitées, groupe entre 8 et 25 personnes maximum.

75 rue des teinturiers, avignon 75 rue des teinturiers, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/avignon-rouge/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] Le RDV se fera à l’angle de la rue des Teinturiers et de la rue Guillaume Puy, Avignon

Epok’Tour