Visite insolite Montlaville Chardonnay

Visite insolite

Montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le samedi 21 mars, de 14h à 16h, l’équipe d’EcoSo vous ouvre les portes du Château de Montlaville pour une expérience de découverte inédite et participative.

La Visite Insolite vous propose d’arpenter les lieux afin de vous faire découvrir son histoire et ses projets. Ensemble, nous explorerons les strates du temps

Le Passé Découvrez l’histoire de cette bâtisse emblématique de Chardonnay.

Le Présent Plongez dans les coulisses du projet EcoSo, un tiers-lieu vivant mêlant habitat collectif, activités économiques locales et utilité sociale.

Le Futur Participez à la réflexion et dessinez avec nous la suite de cette aventure collective.

Cette déambulation est l’occasion idéale de comprendre comment un lieu patrimonial, ancré dans l’héritage de l’éducation populaire et de la solidarité, se transforme aujourd’hui en espace de ressources et de coopération pour son territoire.

Informations pratiques

Public Tout public (familles, curieux, acteurs locaux).

Tarif Gratuit.

Date Samedi 21 mars de 14h00 à 16h00.

Lieu Château de Montlaville, 71700 Chardonnay.

Réservation Par SMS au 07 44 44 51 49. .

Montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Visite insolite

L’événement Visite insolite Chardonnay a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II