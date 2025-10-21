Visite insolite Couleur Pupa Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Visite insolite Couleur Pupa Quartier Villars Route de Montilly Moulins mardi 21 octobre 2025.

Visite insolite Couleur Pupa

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-21 18:30:00

fin : 2025-10-21 19:30:00

Date(s) :

2025-10-21

À la fermeture du musée, découverte de l’exposition dans un cadre intimiste, avec en final de la visite un spectacle de danse, une danseuse dans une boîte à musique, une robe qui tournoie sans fin… La couleur Pupa, Collectif AHHHH

.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

When the museum closes, discover the exhibition in an intimate setting, with a dance show at the end of the visit, a dancer in a music box, a dress that spins endlessly? La couleur Pupa, Collectif AHHHH

German :

Wenn das Museum schließt, entdecken Sie die Ausstellung in einem intimen Rahmen, mit einer Tanzaufführung zum Abschluss, einer Tänzerin in einer Spieldose, einem Kleid, das sich endlos dreht? Die Farbe Pupa, Kollektiv AHHHH

Italiano :

Quando il museo chiude, si può esplorare la mostra in un ambiente intimo, con una performance di danza alla fine, una ballerina in un carillon, un vestito che gira all’infinito? La couleur Pupa, Collectif AHHH

Espanol :

Al cierre del museo, descubra la exposición en un marco íntimo, con un espectáculo de danza como colofón, una bailarina en una caja de música, un vestido que gira sin cesar.. La couleur Pupa, Colectivo AHHHH

L’événement Visite insolite Couleur Pupa Moulins a été mis à jour le 2025-05-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région