Visite insolite d’Albi au temps des cathédrales Office de Tourisme d’Albi Albi

Visite insolite d’Albi au temps des cathédrales Samedi 20 septembre, 15h00 Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif : 9 € (adulte) 5 € (étudiant -25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 7 à 17 ans) gratuit – de 6 ans. Sur inscription. Groupes de 8 à 25 personnes.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Remontez le temps à Albi, en 1390 !

Visite théâtralisée avec Perette, femme d’artisan du XIVᵉ siècle

Plongez dans le quotidien d’Albi au Moyen Âge aux côtés de Perette, une habitante haute en couleurs qui vous guide en costume d’époque à travers les ruelles animées de la ville .

️ Découvrez :

La vie quotidienne à la fin du XIVᵉ siècle

Les derniers grands chantiers gothiques, dont la cathédrale Sainte-Cécile, emblème du pouvoir épiscopal

Les souvenirs parfois tourmentés de la jeunesse de Perette et les bouleversements passés d’Albi…

Avec humour et verve, Perette vous livre son Albi comme si vous y étiez, entre anecdotes croustillantes, regards acérés et moments d’émotion.

Visite insolite d’1h30

À partir de 7 ans – Groupes de 8 à 25 personnes

Sur réservation uniquement – Places limitées

Bande-annonce de l’expérience à découvrir ici : YouTube – Visite avec Perette

Office de Tourisme d'Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=f8lxuDQB2qw »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

© Epok’Tour