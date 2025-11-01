Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » Azay-le-Ferron

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Début : Samedi 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Visite insolite permettant la découverte de pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les domestiques.

Les plus belles pièces, les caves et le troisièmes étage (chambres de passage et chambres des domestiques) seront présentés. La fin de la visite se terminera par le commentaire de l’exposition consacrée à la famille Hersent. Le guide est habillé début XXème. 12 .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

English :

Unusual visit allowing the discovery of rooms and places of the castle through the corridors and stairs once used by the servants.

German :

Ungewöhnliche Tour, die die Entdeckung von Räumen und Orten im Schloss durch Gänge und Treppen ermöglicht, die früher von den Bediensteten benutzt wurden.

Italiano :

Visita insolita che permette di scoprire stanze e luoghi del castello attraverso i corridoi e le scale utilizzate in passato dalla servitù.

Espanol :

Visita insólita que permite descubrir salas y lugares del castillo por los pasillos y escaleras que antiguamente utilizaban los sirvientes.

