Visite insolite de « Carcassonne au temps des bâtisseurs » Porte Narbonnaise Carcassonne

Tarif : 9 € adulte. 5 € étudiant -25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes -17 ans. Gratuit -6 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité de 10 à 25 personnes.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Plongez à Carcassonne au temps des grandes constructions avec le guide maître Guilhem, bâtisseur du XIIIe siècle lors d’une visite vivante et insolite de la cité de Carcassonne !

Accompagnés de maître Guilhem, fils d’un des ingénieurs du roi Louis IX, vous explorerez les ruelles et les lices de cette cité médiévale emblématique. Vêtu de son costume d’époque et muni de ses outils, il vous plongera dans l’univers du Moyen Âge, en vous révélant le quotidien des bâtisseurs de l’époque et également sa compréhension du catharisme.

Rejoignez une aventure captivante, entre constructions grandioses et intrigues politiques, avec un brin d’humour et beaucoup de connaissances historiques !

Une visite d’1h15 à 1h30 menée en costume d’époque en groupes de 10 personnes (minimum) à 25 personnes (maximum). Sur réservation.

https://www.youtube.com/watch?v=iQNiL3WPFkM

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=iQNiL3WPFkM »}] La porte Narbonnaise est l’entrée principale de la cité médiévale. Construite vers 1280, elle est composée de deux énormes tours en éperon. Elle doit son nom à son orientation vers Narbonne. Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc a reconstruit les créneaux et la toiture en ardoise et l’a dotée d’un pont-levis qui n’existait pas à l’origine.

© T. Karim