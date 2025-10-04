Visite insolite de la médiathèque – dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Médiathèque du Bois Fleuri Lormont
Visite insolite de la médiathèque – dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Médiathèque du Bois Fleuri Lormont samedi 4 octobre 2025.
Visite insolite de la médiathèque – dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Samedi 4 octobre, 11h00, 16h00, 19h00 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T19:00:00 – 2025-10-04T20:00:00
Durée : 1h
Dans le cadre d’une visite insolite de la médiathèque pour en découvrir l’envers, le groupe des Porte-voix vous propose une lecture d’extraits d’ouvrages au grès des rayonnages : poésie, psychologie, recettes de cuisine et autres textes sont au programme.
La déambulation partira de l’accueil de la médiathèque à trois reprises dans la journée : 11h, 16h et 19h. Soyez les bienvenus !
Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ Médiathèque du Bois Fleuri
Visite de la médiathèque déambulation visite
Adobe Stock