Visite insolite de la médiathèque – dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Visite insolite de la médiathèque – dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Médiathèque du Bois Fleuri Lormont samedi 4 octobre 2025.

Visite insolite de la médiathèque – dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Samedi 4 octobre, 11h00, 16h00, 19h00 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T19:00:00 – 2025-10-04T20:00:00

Durée : 1h

Dans le cadre d’une visite insolite de la médiathèque pour en découvrir l’envers, le groupe des Porte-voix vous propose une lecture d’extraits d’ouvrages au grès des rayonnages : poésie, psychologie, recettes de cuisine et autres textes sont au programme.

La déambulation partira de l’accueil de la médiathèque à trois reprises dans la journée : 11h, 16h et 19h. Soyez les bienvenus !

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ Médiathèque du Bois Fleuri

Visite de la médiathèque déambulation visite

Adobe Stock