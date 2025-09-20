Visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier Centre hospitalier Philippe Pinel Dury

Visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier 20 et 21 septembre Centre hospitalier Philippe Pinel Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visites de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Somme (site hôpital Philippe Pinel de Dury) assurées par un guide conférencier, sous l’égide du service patrimoine d’Amiens Métropole, et par un membre de l’Association Pinel au fil du temps, en partenariat avec l’EPSM de la Somme.

Une visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier ! En compagnie de vos guides, vous découvrirez une réalisation remarquable d’Emile Ricquier, architecte départemental qui a profondément marqué la ville au XIXème siècle.

Implanté sur un terrain de 34 hectares, l’établissement présente un ensemble particulièrement bien conservé de bâtiments nécessaires à la prise en charge et à la vie quotidienne des patients et du personnel.

Centre hospitalier Philippe Pinel 74410 Route de Paris – 80044 Amiens Dury 74410 Somme Hauts-de-France

