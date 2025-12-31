Visite insolite de l’église de Bourisp Eglise Bourisp

Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-16 18:00:00
fin : 2026-02-16 19:00:00

2026-02-16

Visite insolite de l’église de Bourisp, à la torche du guide.
Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

English :

Unusual visit to Bourisp church, by torchlight.

