Visite insolite de l’église de Bourisp

Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 18:00:00

fin : 2026-02-16 19:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Visite insolite de l’église de Bourisp, à la torche du guide.



Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

Unusual visit to Bourisp church, by torchlight.

