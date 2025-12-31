Visite insolite de l’église de Jézeau JEZEAU Jézeau

Visite insolite de l’église de Jézeau

JEZEAU Eglise Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:00:00

fin : 2026-02-09 19:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Visite insolite de l’église de Jézeau, à la torche du guide.

.

JEZEAU Eglise Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual tour of the Jézeau church, by torchlight.

L’événement Visite insolite de l’église de Jézeau Jézeau a été mis à jour le 2025-12-31 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65