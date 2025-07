Visite insolite de Mirabel aux Baronnies Rue Général de Gaule Mirabel-aux-Baronnies

Rue Général de Gaule Fontaine de Dauphin Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : Samedi 2025-08-07 21:00:00

2025-08-07 2025-09-05

Sur la piste des Faux-Monnayeurs

Visite animée et insolite de Mirabel aux Baronnies organisée par l’association Pas d’Histoires et Retour vers l’Histoire

Durée 1h30

Rue Général de Gaule Fontaine de Dauphin Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 65 44 85 bienfait.mel@outlook.fr

English :

On the trail of Les Faux-Monnayeurs

Animated and unusual tour of Mirabel aux Baronnies organized by the Pas d’Histoires and Retour vers l’Histoire association

Duration: 1h30

German :

Auf den Spuren der Faux-Monnayeurs

Animierter und ungewöhnlicher Rundgang durch Mirabel aux Baronnies, organisiert von der Vereinigung Pas d’Histoires et Retour vers l’Histoire

Dauer: 1,5 Stunden

Italiano :

Sulle tracce dei Faux-Monnayeurs

Una visita animata e insolita di Mirabel aux Baronnies organizzata dall’associazione Pas d’Histoires e Retour vers l’Histoire

Durata: 1h30

Espanol :

Tras la pista de los Faux-Monnayeurs

Un recorrido animado e insólito por Mirabel aux Baronnies, organizado por la asociación Pas d’Histoires y Retour vers l’Histoire

Duración: 1h30

