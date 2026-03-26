Visite insolite de Strasbourg : un jeu de piste interractif Square Louise Weiss Strasbourg 28 mars – 28 novembre Tarif réduit : 15€ / Plein tarif : 18€

À mi-chemin entre un escape game en extérieur, un jeu de piste et une visite insolite, le concept vous plonge dans une intrigue immersive au cœur des plus belles rues de Lille.

️‍♂️ [Un concept original pour explorer Strasbourg autrement](https://www.quiveutpisterstrasbourg.com/le-concept/)

Avec Qui Veut Pister Strasbourg, vous ne vous contentez pas de visiter… vous menez l’enquête.

En équipe, vous parcourez la ville munis d’une mallette d’enquêteur, remplie d’indices et d’accessoires. Votre objectif ? Résoudre une affaire en suivant un parcours jalonné d’énigmes, tout en découvrant des lieux emblématiques… et des coins plus secrets.

Observation, logique, communication : toutes vos compétences seront utiles pour avancer dans le jeu.

Le tout dans une ambiance conviviale, dynamique et accessible à tous, que ce soit entre amis, en famille ou même entre collègues.

Des jeux variés et des scénarios immersifs

Plusieurs jeux de piste sont proposés à Strasbourg, chacun avec son univers et son enquête :

️ [Naufrage à la Petite France](https://www.quiveutpisterstrasbourg.com/jeux-de-piste/naufrage-a-la-petite-france/)

️ [Empoisonneur de Strasbourg](https://www.quiveutpisterstrasbourg.com/jeux-de-piste/empoisonneur_strasbourg/)

️ [Crimes et Cathédrales](https://www.quiveutpisterstrasbourg.com/jeux-de-piste/crime-a-strasbourg/)

Chaque parcours vous plonge dans une histoire différente, avec des énigmes uniques et un décor grandeur nature au cœur de Strasbourg.

Et surtout : les scénarios évoluent régulièrement selon les dates, ce qui permet de vivre une expérience différente à chaque participation !

⏰ Des jeux tous les week-ends

Bonne nouvelle : vous pouvez facilement tenter l’expérience !

Tous les samedis et dimanches

Départs à 14h30 et/ou 15h00

Les jeux sont accessibles sur réservation et vous permettent de profiter d’une activité originale pour votre week-end, que vous soyez Strasbourgeois ou de passage.

Pourquoi tenter l’expérience ?

Participer à Qui Veut Pister Strasbourg, c’est :

[Découvrir Strasbourg de façon ludique](https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?page=events)

Partager un moment convivial en équipe

Stimuler sa logique et son sens de l’observation

Vivre une aventure pleine de surprises et de fun

Le tout dans un format accessible, en plein air, qui combine culture, jeu et challenge.

Prêt à pister Strasbourg ?

Que vous soyez amateur d’énigmes, passionné d’histoire ou simplement à la recherche d’une idée de sortie originale, Qui Veut Pister Strasbourg vous promet une expérience inoubliable.

Réservez votre enquête et plongez dans une aventure où chaque rue cache un indice… et chaque détail peut faire la différence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-28T17:00:00.000+01:00

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https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?page=events

Square Louise Weiss Square Louise Weiss Centre Strasbourg Bas-Rhin



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