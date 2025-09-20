Visite insolite « Découvrez la face cachée de la médiathèque Marc-Ferro » Médiathèque Marc-Ferro Saint-Germain-en-Laye

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

L’équipe des médiathèques vous propose de vous faire découvrir les espaces habituellement inaccessibles au public : le magasin et les espaces professionnels. Un moment qui vous permettra de tout savoir sur la vie des documents, de leur sélection à leur mise en rayon, ainsi que sur les missions des bibliothécaires.

Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/ »}]

© Ville de Saint-Germain-en-Laye