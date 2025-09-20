Visite insolite des archives Archives départementales des Vosges Épinal

Durée de la visite : 1h

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une découverte de lieux habituellement inconnus du public : magasin avec compactus, salle des plans, salle de tri, atelier de reliure… La visite est guidée par un archiviste, qui partagera avec vous quelques anecdotes liées à son métier et vous fera découvrir des archives surprenantes.

Les archives départementales ont pour mission de collecter, classer et conserver tout document administratif issu des services de l'État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et des notaires, afin de les tenir à disposition du public. Elles conservent également des archives privées (archives d'individus, de familles, de syndicats, d'associations, etc.). Le directeur est un fonctionnaire d'État (Ministère de la Culture) mis à disposition du conseil départemental.

