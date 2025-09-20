Visite insolite des archives d’Epinal La Filature Épinal

Visite insolite des archives d’Epinal La Filature Épinal samedi 20 septembre 2025.

Visite insolite des archives d’Epinal 20 et 21 septembre La Filature Vosges

Visites limitées à 20 personnes par départ. Samedi : départs à 14h, 14h15, 15h, 15h15, 16h, 16h15. Dimanche : départs à 9h, 9h15, 10h, 10h15, 11h, 11h15. Visite d’une durée de 45 minutes, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Une visite des lieux habituellement réservés aux archivistes vous est proposée : salle de tri, magasins d’archives, salle de restauration et de numérisation… Une archiviste vous accompagnera tout au long de la visite, pour présenter le circuit du document, ainsi que ses missions.

La visite se conclura par un temps de découverte libre de l’exposition : » Ouverture(s) « .

La Filature 8 bis rue Christophe Denis, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 03 29 64 16 25 https://www.epinal.fr/ma-mairie/archives-municipales/ [{« type »: « email », « value »: « archives.municipales@epinal.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329641625 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/visite-libre-de-lexposition-ouvertures »}] Situé en bordure de la Moselle, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ce nouveau bâtiment est implanté dans une ancienne filature datant des années 1870, ayant longtemps constitué un lieu de travail et de vie pour de nombreux Spinaliens et Spinaliennes.

Pensée comme un nouvel équipement public au service de la démocratisation culturelle, La Filature incarne la volonté de la ville d’Épinal de préserver, valoriser et transmettre l’histoire de son territoire, mais aussi celle de ses habitants. Elle représente désormais une structure essentielle pour la conservation des documents d’archives communales et communautaires et, potentiellement, ceux d’autres partenaires à venir.

La Filature offre désormais aux archives une capacité de stockage adaptée pour les 20 à 30 prochaines années. Elle mutualise les moyens de la ville et de la communauté d’agglomération, et pourra également accueillir les archives d’autres communes environnantes. places de parking devant la Filature, lignes de bus à proximité

Une visite des lieux habituellement réservés aux archivistes vous est proposée : salle de tri, magasins d’archives, salle de restauration et de numérisation… Une archiviste vous accompagnera tout au…

© Service communication – Ville d’Épinal