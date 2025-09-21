Visite insolite des combles du château de Ripaille Château de Ripaille Thonon-les-Bains

Tarif de 5€par personne (gratuit pour les moins de 12 ans), 30 places maximum

Venez découvrir ou redécouvrir le château de Ripaille comme vous ne l’avez jamais vu ! Au programme, visite des combles et du deuxième étage avec quelques surprises.

Visites organisées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. Réservation fortement recommandée.

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

©Fondation Ripaille