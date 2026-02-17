Visite insolite des souterrains Chinon

Visite insolite des souterrains

Forteresse royale de Chinon Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-19 2026-10-17 2026-10-20 2026-10-24

Pour la première fois découvrez les souterrains de la Forteresse ! Équipés d’un casque et d’une lampe frontale, plongez dans les profondeurs de la Tour du Coudray carrières au Moyen Âge, lieu de repli en cas d’attaque… vous en connaîtrez tous les secrets.

Forteresse royale de Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

Sounds, smells and textures of all kinds blend with the monument?s architecture and age-old history for an unusual tour of the fortress.

Duration: 1 hour.

Bookings required: 02 47 93 13 45

Price: 11?

