Visite insolite du château royal de Blois

Blois Loir-et-Cher

Tarif : 500 – 500 – EUR

500

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-07

En compagnie d’un guide, suivez un parcours atypique du château privilégiant les parties habituellement fermées au public tours, fortifications, combles et autres lieux insolites …

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

English :

In the company of a guide, follow an atypical tour of the castle, focusing on the parts usually closed to the public: towers, fortifications, attics and other unusual places …

German :

In Begleitung eines Führers begeben Sie sich auf einen atypischen Rundgang durch das Schloss, bei dem die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereiche bevorzugt werden: Türme, Befestigungsanlagen, Dachböden und andere ungewöhnliche Orte …

Italiano :

Accompagnati da una guida, seguite una visita atipica del castello, concentrandovi sulle parti solitamente chiuse al pubblico: torri, fortificazioni, soffitte e altri luoghi insoliti…

Espanol :

Acompañado por un guía, siga una visita atípica al castillo, centrándose en las partes habitualmente cerradas al público: torres, fortificaciones, áticos y otros lugares insólitos…

