Visite insolite du cimetière de La Rochefoucauld à la lueur des bougies Cimetière La Rochefoucauld-en-Angoumois
Cimetière Avenue des Marronniers La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Un parcours découverte du cimetière de la Rochefoucauld pour évoquer La ville des morts , son décor symbolique et peut-être re-découvrir quelques personnalités.
Cimetière Avenue des Marronniers La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr
English :
A discovery tour of the La Rochefoucauld cemetery to evoke The City of the Dead , its symbolic setting and perhaps re-discover some of its most famous figures.
German :
Ein Entdeckungsrundgang durch den Friedhof von La Rochefoucauld, um die Stadt der Toten und ihre symbolische Ausstattung zu erörtern und vielleicht einige Persönlichkeiten wiederzuentdecken.
Italiano :
Una visita alla scoperta del cimitero di La Rochefoucauld, rievocando la Città dei Morti e la sua cornice simbolica, e magari riscoprendo alcuni dei suoi personaggi più famosi.
Espanol :
Un recorrido de descubrimiento por el cementerio de La Rochefoucauld, evocando La Ciudad de los Muertos y su entorno simbólico, y tal vez redescubriendo algunas de sus figuras más célebres.
