Visite insolite du cimetière de La Rochefoucauld à la lueur des bougies Cimetière La Rochefoucauld-en-Angoumois

Visite insolite du cimetière de La Rochefoucauld à la lueur des bougies

Cimetière Avenue des Marronniers La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Un parcours découverte du cimetière de la Rochefoucauld pour évoquer La ville des morts , son décor symbolique et peut-être re-découvrir quelques personnalités.

Cimetière Avenue des Marronniers La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

English :

A discovery tour of the La Rochefoucauld cemetery to evoke The City of the Dead , its symbolic setting and perhaps re-discover some of its most famous figures.

German :

Ein Entdeckungsrundgang durch den Friedhof von La Rochefoucauld, um die Stadt der Toten und ihre symbolische Ausstattung zu erörtern und vielleicht einige Persönlichkeiten wiederzuentdecken.

Italiano :

Una visita alla scoperta del cimitero di La Rochefoucauld, rievocando la Città dei Morti e la sua cornice simbolica, e magari riscoprendo alcuni dei suoi personaggi più famosi.

Espanol :

Un recorrido de descubrimiento por el cementerio de La Rochefoucauld, evocando La Ciudad de los Muertos y su entorno simbólico, y tal vez redescubriendo algunas de sus figuras más célebres.

