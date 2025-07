Visite insolite du Jardin Buissonnier CPIE Saint-Martin-de-Seignanx

CPIE 2008 Route d'Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2025-07-29

2025-08-12

2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Du 15 juillet au 29 Août 2025

Le CPIE Seignanx Adour vous propose des VISITES INSOLITES au Jardin Buissonnier les mardis de 10h30 à 12h pour de belles découvertes natures !

Accompagné d’un guide naturaliste, partez en balade à la découverte des différentes espèces animales et végétales qui peuplent le CPIE le long de la haie, autour de la mare, à travers la prairie ou dans la forêt…

Gratuit et sans inscription pour toute la famille !

RDV à l’Accueil du Jardin à 10h30

les mardis 15, 22 et 29 juillet, et les 5, 12, 19 et 26 août. .

CPIE 2008 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 16 20 cpieseignanxadour@gmail.com

