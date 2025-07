Visite insolite du village Scherwiller

Visite insolite du village Scherwiller mardi 5 août 2025.

Visite insolite du village

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Découverte de Scherwiller, de son histoire et de ses lieux insolites suivie d’une dégustation de vins chez un producteur local

Visites insolites commentées par Albert Marcot, guide conférencier, et André Klein, historien local.

Durant deux heures, vous découvrirez les maisons à pans de bois, l’Aubach, les cours de ferme…et vous revivrez la Guerre des Paysans et la Guerre de Trente ans.

A la suite de la visite, dégustation de vins chez un viticulteur local. 0 .

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48 filoudrt13@gmail.com

English :

Discover Scherwiller, its history and unusual places, followed by a wine tasting at a local producer’s

German :

Entdeckung von Scherwiller, seiner Geschichte und seiner ungewöhnlichen Orte, gefolgt von einer Weinprobe bei einem lokalen Produzenten

Italiano :

Scoprite Scherwiller, la sua storia e i suoi luoghi insoliti, seguiti da una degustazione di vini presso un produttore locale

Espanol :

Descubra Scherwiller, su historia y sus lugares insólitos, seguido de una cata de vinos en casa de un productor local

L’événement Visite insolite du village Scherwiller a été mis à jour le 2025-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme