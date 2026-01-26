Visite insolite d’un musée Esplanade des Pénitents Tence
Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire
2026-02-28 14:00:00
2026-02-28 15:00:00
2026-02-28
Marie vous invite à découvrir les secrets de la confrérie des pénitents blancs de Tence et à entrer au cœur d’un musée riche d’objets et d’œuvres locales dont la chaire, la Vierge noire ou le meuble chasublier.
Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Marie invites you to discover the secrets of the Confrérie des pénitents blancs de Tence, and to enter the heart of a museum rich in local objects and works, including the pulpit, the Vierge noire and the meuble chasublier.
