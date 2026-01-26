Visite insolite d’un musée Esplanade des Pénitents Tence

Visite insolite d’un musée

Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 15:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Marie vous invite à découvrir les secrets de la confrérie des pénitents blancs de Tence et à entrer au cœur d’un musée riche d’objets et d’œuvres locales dont la chaire, la Vierge noire ou le meuble chasublier.

.

Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marie invites you to discover the secrets of the Confrérie des pénitents blancs de Tence, and to enter the heart of a museum rich in local objects and works, including the pulpit, the Vierge noire and the meuble chasublier.

L’événement Visite insolite d’un musée Tence a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon