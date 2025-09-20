Visite insolite et acrobatique Roubaix

Visite insolite et acrobatique Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite insolite et acrobatique

28 avenue des Nations Unies Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Denisse Mena et Yerko Castillo, artistes de cirque de la Cie Casa Otra, s’associent à Myriam Baïche et Thierry Dupont, comédien·ne de l’Oiseau-Mouche pour une traversée sensible et acrobatique du théâtre.

Jouant avec l’architecture des espaces et se jouant de la gravité, mêlant tour à tour anecdotes ludiques et éléments historiques, ce quatuor formé pour l’occasion vous invite à partager une exploration poétique et inattendue du lieu.

Des coulisses au grenier, des loges aux ateliers…

28 avenue des Nations Unies Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

For the European Heritage Days, Denisse Mena and Yerko Castillo, circus artists from Cie Casa Otra, join forces with Myriam Baïche and Thierry Dupont, actors from L’Oiseau-Mouche, for a sensitive, acrobatic tour of the theater.

Playing with the architecture and gravity of the space, mixing playful anecdotes with historical elements, this quartet formed for the occasion invites you to share a poetic and unexpected exploration of the site.

From backstage to the attic, from dressing rooms to workshops?

German :

Für die Europäischen Tage des Kulturerbes haben sich die Zirkuskünstler Denisse Mena und Yerko Castillo von der Cie Casa Otra mit Myriam Baïche und Thierry Dupont, den Schauspielern von L’Oiseau-Mouche, zusammengeschlossen, um eine sensible und akrobatische Reise durch das Theater zu unternehmen.

Das Quartett spielt mit der Architektur der Räume und der Schwerkraft, vermischt spielerische Anekdoten mit historischen Elementen und lädt Sie zu einer poetischen und unerwarteten Erkundung des Ortes ein.

Von den Kulissen bis zum Dachboden, von den Garderoben bis zu den Ateliers..

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Denisse Mena e Yerko Castillo, artisti circensi della Cie Casa Otra, si uniscono a Myriam Baïche e Thierry Dupont, attori de L’Oiseau-Mouche, per una visita sensibile e acrobatica del teatro.

Giocando con l’architettura degli spazi e con la gravità, mescolando aneddoti giocosi ed elementi storici, questo quartetto formato per l’occasione vi invita a condividere un’esplorazione poetica e inaspettata del luogo.

Dal backstage alla soffitta, dai camerini ai laboratori?

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Denisse Mena y Yerko Castillo, artistas circenses de la Cie Casa Otra, se asocian con Myriam Baïche y Thierry Dupont, actores de L’Oiseau-Mouche, para un recorrido sensible y acrobático por el teatro.

Jugando con la arquitectura de los espacios y con la gravedad, mezclando anécdotas lúdicas con elementos históricos, este cuarteto formado para la ocasión le invita a compartir una exploración poética e inesperada del recinto.

De los bastidores al desván, de los camerinos a los talleres..

