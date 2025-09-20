Visite insolite et acrobatique Théâtre de l’Oiseau-Mouche Roubaix

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Denisse Mena et Yerko Castillo, artistes de cirque de la Cie Casa Otra, s’associent à Myriam Baïche et Thierry Dupont, comédien·ne de l’Oiseau-Mouche pour une traversée sensible et acrobatique du théâtre.

Jouant avec l’architecture des espaces et se jouant de la gravité, mêlant tour à tour anecdotes ludiques et éléments historiques, ce quatuor formé pour l’occasion vous invite à partager une exploration poétique et inattendue du lieu.

Des coulisses au grenier, des loges aux ateliers…

Théâtre de l'Oiseau-Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

