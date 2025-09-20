Visite insolite et décalée de la ferme Dupire Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq

Gratuit – Sans inscription

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, venez découvrir ce que cachent ces lieux magiques (voire hantés) !

Un lieu étrange… on y voit, de jour comme de nuit, des gens jouer de la musique, danser, déclamer, jouer, peindre, coller… Des bruits insolites nous en parviennent : cris, chuchotements, bruits de foule ou grand silence.

On dit qu’autrefois des animaux et des hommes, des femmes, des enfants y vivaient…et qu’ils ont laissé leurs traces.

Attention, personnes sensibles s’abstenir, les anciens habitants rodent !

Horaires

Samedi 20 septembre à 15h et 17h

Dimanche 21 septembre à 14h30 et 16h30

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Les deux jours de 14h à 19h :

– Dans la galerie Gilbert Sally : projection de films produits par l’OMJC

– Bar dans la grange

Visites décalées, spectacle, atelier, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://urlr.me/ZqkDGd

Ferme Dupire 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://urlr.me/ZqkDGd »}]

Collectif Art Scène