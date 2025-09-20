Visite insolite et décalée de la ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq

Visite insolite et décalée de la ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Visite insolite et décalée de la ferme Dupire

80 rue Decugis Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, venez découvrir ce que cachent ces lieux magiques (voire hantés) !**

Un lieu étrange… on y voit, de jour comme de nuit, des gens jouer de la musique, danser, déclamer, jouer, peindre, coller… Des bruits insolites nous en parviennent cris, chuchotements, bruits de foule ou grand silence.

On dit qu’autrefois des animaux et des hommes, des femmes, des enfants y vivaient…et qu’ils ont laissé leurs traces.

Attention, personnes sensibles s’abstenir, les anciens habitants rodent !

### Horaires

**Samedi 20 septembre à 15h et 17h**

**Dimanche 21 septembre à 14h30 et 16h30**

### Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

**Les deux jours de 14h à 19h **

– Dans la galerie Gilbert Sally projection de films produits par l’OMJC

– Bar dans la grange

Visites décalées, spectacle, atelier, concert, …**Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici** [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

80 rue Decugis Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Saturday 20th and Sunday 21st September, come and discover what’s behind these magical (and even haunted) places!

A strange place… day and night, people play music, dance, declaim, play, paint, glue… Unusual noises are heard: shouts, whispers, crowd noises or great silence.

It is said that animals, men, women and children once lived here… and that they have left their mark.

Beware, sensitive persons: the old inhabitants are on the prowl!

### Timetable

**Saturday, September 20, 3pm and 5pm**

**Sunday, September 21 at 2.30pm and 4.30pm**

### Dupire Farm program

For the Journées du Patrimoine, the Arts-Scènes collective is taking over the Dupire farm. A 19th-century building preserved and enhanced by the Ville Nouvelle!

**Both days from 2pm to 7pm:**

– In the Gilbert Sally gallery: screening of films produced by the OMJC

– Bar in the barn

Offbeat tours, shows, workshops, concerts, etc.**Find the Ferme Dupire program for the JEP here**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

German :

**Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September, entdecken Sie, was sich hinter diesen magischen (oder sogar spukenden) Orten verbirgt!**

Ein seltsamer Ort… Man sieht dort Tag und Nacht Menschen musizieren, tanzen, deklamieren, spielen, malen, kleben…. Ungewöhnliche Geräusche dringen von dort zu uns: Schreie, Flüstern, Massengeräusche oder große Stille.

Man sagt, dass früher Tiere und Männer, Frauen und Kinder dort lebten … und ihre Spuren hinterlassen haben.

Vorsicht, keine empfindlichen Personen, denn die alten Bewohner streifen umher!

### Öffnungszeiten

**Samstag, 20. September um 15 Uhr und 17 Uhr**

**Sonntag, 21. September um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr**

### Programm der Ferme Dupire

Für die Tage des Kulturerbes bespielt das Kollektiv Arts-Scènes die gesamte Ferme Dupire. Ein im 19. Jahrhundert errichtetes Gebäude, das von der Ville Nouvelle bewahrt und aufgewertet wurde!

**An beiden Tagen von 14 bis 19 Uhr: **

– In der Galerie Gilbert Sally: Vorführung von Filmen, die vom OMJC produziert wurden

– Bar in der Scheune

Versetzte Besichtigungen, Show, Workshop, Konzert, …**Finden Sie das Programm der Ferme Dupire für die JEP hier**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, venite a scoprire cosa si cela dietro questi luoghi magici (e persino infestati)!

Un luogo strano… giorno e notte, si vedono persone che suonano, ballano, declamano, suonano, dipingono, incollano… Si sentono rumori insoliti: grida, sussurri, rumori di folla o grande silenzio.

Si dice che qui abbiano vissuto animali, uomini, donne e bambini… e che abbiano lasciato il loro segno.

Attenzione, persone sensibili: i vecchi abitanti sono in agguato!

### Orario

**Sabato 20 settembre alle 15.00 e alle 17.00

**Domenica 21 settembre alle 14.30 e alle 16.30

## Programma della Fattoria Dupire

Per le Giornate del Patrimonio, il collettivo Arts-Scènes occupa l’intera fattoria Dupire. Questo edificio del XIX secolo è stato conservato e valorizzato dalla Ville Nouvelle!

**Entrambi i giorni, dalle 14:00 alle 19:00

– Nella galleria Gilbert Sally: proiezione di film prodotti dall’OMJC

– Bar nel fienile

Visite, spettacoli, laboratori, concerti, ecc. **Trova il programma della Ferme Dupire per il JEP qui**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

Espanol :

**El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, venga a descubrir lo que se esconde detrás de estos lugares mágicos (¡e incluso encantados!)

Un lugar extraño… de día y de noche, se puede ver a gente tocando música, bailando, declamando, jugando, pintando, pegando… Se oyen ruidos insólitos: gritos, susurros, ruidos de multitudes o un gran silencio.

Se dice que aquí vivieron animales, hombres, mujeres y niños… y que han dejado su huella.

Cuidado, gente sensible, ¡los antiguos habitantes están al acecho!

### Horario

**Sábado 20 de septiembre a las 15.00 y 17.00 horas

**Domingo 21 de septiembre a las 14.30 y 16.30 horas**

### Programa de la Granja Dupire

Para las Jornadas del Patrimonio, el colectivo Arts-Scènes ocupa la totalidad de la granja Dupire. Este edificio del siglo XIX ha sido conservado y valorizado por la Ville Nouvelle

**Los dos días de 14:00 a 19:00 horas:**

– En la galería Gilbert Sally: proyección de películas producidas por la OMJC

– Bar en el granero

Visitas insólitas, espectáculos, talleres, conciertos, etc. **Encuentre aquí el programa de la Ferme Dupire para el PEC**: [https://urlr.me/ZqkDGd](https://urlr.me/ZqkDGd)

