Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Visite insolite et immersive Les machines s’en mêlent au Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23 15:00:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-30

Un point de vue jamais entendu, celui des machines du moulin ! » Plongez dans une ambiance unique pour une visite du moulin qui sera différente des autres…

Plongez dans l’atmosphère envoûtante d’une visite immersive au cœur de la tour du moulin à La Chapelle-Saint-Florent (Mauges-sur-Loire). À la lumière des bougies, laissez-vous guider dans la pénombre par un animateur et écoutez un dialogue surprenant : les machines s’animent, prennent la parole et s’affrontent pour décrocher la palme du meilleur outil. Entre souvenirs, anecdotes mécaniques et secrets de meunerie, ces voix intrigantes vous dévoilent les coulisses du patrimoine des Mauges.

Une sortie en famille originale en Maine-et-Loire, conseillée dès 6 ans.

Conseillée à partir de 6 ans .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

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English :

A perspective you’ve never heard before—that of the mill’s machines! %BB Immerse yourself in a unique atmosphere for a tour of the mill that will be unlike any other…%A0

L’événement Visite insolite et immersive Les machines s’en mêlent au Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges