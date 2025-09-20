Visite insolite : « La cité de Mont-de-Marsan en pleine guerre de religion » La cité de Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan

Visite insolite : « La cité de Mont-de-Marsan en pleine guerre de religion » La cité de Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Tarifs : 9 € (adulte), 5 € (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 8 à 17 ans). Gratuit (- de 7 ans). Réservation obligatoire. Groupes de 7 personnes minimum et 25 maximum. Durée de 2h00.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

⚔️ Visite guidée immersive : Sur les pas du Baron de Monluc à Mont-de-Marsan

Qui n’a jamais rêvé de s’infiltrer au plus proche du commandant pour découvrir les secrets des guerres de Religion au XVIᵉ siècle ?

Suivez le Baron de Monluc, Maréchal de France, dans la ville de Mont-de-Marsan, fief littéraire de Marguerite de Valois !

Au-delà des remparts, la tension est palpable : entre conflits, anecdotes de cour et intrigues, le Baron vous ouvre les portes de la cité pour mieux comprendre les enjeux majeurs des guerres de Religion qui ont bouleversé le royaume de France.

Au rythme cadencé de la visite, explorez les lieux stratégiques de la ville : les terrasses du Midou, le quartier historique, le couvent, l’abreuvoir et bien sûr les remparts. Ces connaissances pourraient bien vous être utiles…

Entre récits d’escadrons, histoire du Marsan et coutumes d’époque, vous aurez toutes les clés pour saisir le rôle crucial de Mont-de-Marsan et ses répercussions sur notre présent.

⏳ Durée : 2h

Pour adultes et enfants dès 8 ans, en petits groupes

Réservation obligatoire

Aperçu vidéo : Visite guidée Baron de Monluc

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=eAlqzcrCYB8 »}] Le rendez-vous de la visite se fera sur le parking gratuit des terrasses du Midou.

