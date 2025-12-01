Visite insolite La Collégiale Saint-Barnard à la torche Rdv sur le parvis de la Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère
vendredi 19 décembre 2025.
Visite insolite La Collégiale Saint-Barnard à la torche
Rdv sur le parvis de la Collégiale St Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Visite nocturne éclairée par la seule torche électrique de la guide, pour découvrir la Collégiale St Barnard, son histoire et ses trésors cachés, dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.
Rdv sur le parvis de la Collégiale St Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 contact@romans-patrimoine.com
English :
A nocturnal visit illuminated only by the guide’s electric torch, to discover the Collegiate Church of St Barnard, its history and hidden treasures, in the spirit of the festive season.
German :
Ein nächtlicher Rundgang, der nur von der elektrischen Fackel der Führerin beleuchtet wird. Entdecken Sie die Stiftskirche St Barnard, ihre Geschichte und ihre verborgenen Schätze in vorweihnachtlicher Stimmung.
Italiano :
Partecipate a una visita notturna, illuminata solo dalla torcia elettrica della guida, per scoprire la Collegiata di St Barnard, la sua storia e i suoi tesori nascosti, in un’atmosfera di festa.
Espanol :
Realice una visita nocturna, iluminada únicamente por la linterna eléctrica del guía, para descubrir la Colegiata de San Barnard, su historia y sus tesoros ocultos, en un ambiente festivo.
