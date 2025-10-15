Visite insolite « La nature se mange » Saveurs d’Octobre Batz-sur-Mer

Visite insolite « La nature se mange » Saveurs d’Octobre Batz-sur-Mer mercredi 15 octobre 2025.

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-10-15

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer vous propose une visite insolite « La nature se mange ».

Une visite insolite à travers l’un des espaces naturels de la commune de Batz-sur-Mer la coupure verte.

La guide conférencière, passionnée de plantes, vous proposera de découvrir différentes possibilités d’utilisation des plantes. Des espèces rares ou d’autres devant lesquelles nous passons quotidiennement… mais savons-nous ce qu’elles offrent ?

Informations et réservations

À l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer au 02 40 23 92 36 ou par mail.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

+33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

