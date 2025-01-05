Visite Insolite La Rochelle à l’époque des Templiers DS à la Carte La Rochelle

Centre-ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-01-05

fin : 2025-04-27

Date(s) :

2025-01-05 2025-02-09 2025-02-19 2025-04-06 2025-04-27 2025-06-01 2025-07-06 2025-07-25 2025-08-16 2025-08-30

Visite insolite sur les traces des Templiers ! La Rochelle vous livrera les secrets les plus intimes de ces habitants pas comme les autres qui continuent de fasciner le monde entier.

Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com

English : Guided Tour La Rochelle at the time of the Templars DS à la Carte

Unusual visit in the footsteps of the Templars! La Rochelle will reveal the most intimate secrets of these unique inhabitants who continue to fascinate the whole world.

German : Geführte Tour La Rochelle zur Zeit der Templer DS à la Carte

Ungewöhnliche Tour auf den Spuren der Templer! La Rochelle wird Ihnen die intimsten Geheimnisse dieser nicht alltäglichen Bewohner verraten, die die ganze Welt noch immer faszinieren.

Italiano :

Un tour insolito sulle tracce dei Cavalieri Templari! La Rochelle vi svelerà i segreti più intimi di questi abitanti unici che continuano ad affascinare il mondo.

Espanol : Visita guiada La Rochelle en la época de los Templarios DS à la Carte

¡Visita insólita tras las huellas de los Templarios! La Rochelle le revelará los secretos más íntimos de estos singulares habitantes que siguen fascinando al mundo entero.

