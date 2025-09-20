Visite insolite : « La Rochelle, capitale protestante du Royaume de France à la Renaissance » Église Saint-Sauveur La Rochelle

Visite insolite : « La Rochelle, capitale protestante du Royaume de France à la Renaissance » Samedi 20 septembre, 10h00 Église Saint-Sauveur Charente-Maritime

Réservation obligatoire. Tarifs : Adultes 9 €, Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) 5 €. Point de rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Sauveur.

✝️ Visite guidée immersive : La Rochelle, capitale du protestantisme français

Plongez dans une période fascinante et mouvementée de l’histoire de La Rochelle, devenue le refuge des chefs protestants.

Accompagné·e·s de Françoise de Rohan, dame de la cour de sa cousine Jeanne d’Albret, reine de Navarre, découvrez les rues de la ville à travers son regard, et revivez la parenthèse historique de 1568 à 1571.

Françoise vous racontera les répercussions de cette époque sur la vie quotidienne des habitants, sous la coupe des chefs protestants.

⏳ Durée : 1h45 à 2h

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans, en petit groupe de 8 à 20 personnes

Découvrez un aperçu en vidéo : Lien YouTube

Église Saint-Sauveur 15 rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L'église Saint-Sauveur fut construite au XIIe siècle par les moines de l'île d'Aix. En 1419, elle fut ravagée par un incendie, puis reconstruite. En 1568, l'église Saint-Sauveur fut à nouveau détruite par les protestants rochelais.

Une troisième église Saint-Sauveur fut achevée en 1669. Le portail est le seul vestige de l’incendie qui dévasta l’église en 1705.

L’église actuelle, la quatrième église Saint-Sauveur, date de 1718.

Après une longue période de restauration, elle a été rouverte en décembre 2008. La visite est déconseillée aux PMR.

© Jean Tronche