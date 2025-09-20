Visite insolite le cimetière du père Lachaise conté par la Grande Sibylle Cimetière du Père Lachaise Paris

Visite insolite le cimetière du père Lachaise conté par la Grande Sibylle Cimetière du Père Lachaise Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite insolite le cimetière du père Lachaise conté par la Grande Sibylle Samedi 20 septembre, 10h00 Cimetière du Père Lachaise

Sur réservation, tarif adulte : 10€, Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 8 à 17 ans) : 5€ , Gratuit pour les moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Guidés par la Grande Sibylle de la Révolution, venez découvrir les secrets et histoires derrière les plus fameuses tombes du cimetière du père Lachaise lors d’une visite haute en couleurs.

Cela fait maintenant plus de 200 ans que Marie-Anne Lenormand arpente le dédale du cimetière de l’est, sa dernière demeure, que vous connaissez mieux sous le nom de cimetière du père Lachaise.

Elle commence à s’ennuyer et aimerait bien rencontrer de nouvelles têtes !

Laissez-la vous guider sur les tombes de ses amis et vous présenter ces âmes qu’elle fréquente ! Sans oublier de vous conter l’histoire du cimetière et ses intrigues…

Visite menée par une guide conférencière sous format d’histoire vivante, en petits groupes de 13 à 25 persones max. Réservation obligatoire.

En français pour adultes et enfants de + de 7 ans.

Cimetière du Père Lachaise 56 rue des Rondeaux 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France https://epoktour.fr/visite/paris-cimetiere-du-pere-lachaise/ [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/paris-cimetiere-du-pere-lachaise/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] Le RDV se fera devant l’entrée (côté Est) du cimetière « 56 Rue des Rondeaux », Métro le plus proche : Métro GAMBETTA

Visite commentée « le cimetière du père Lachaise »

Epok’Tour