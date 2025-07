Visite insolite Les coulisses de la piscine Serge Buttet à Romans (dès 8 ans) Fête de la science Piscine Serge Buttet Romans-sur-Isère

Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère Drôme

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Vous pensez connaître votre piscine municipale ? Détrompez-vous ! Pour la fête de la science, cette visite exclusive vous plonge dans l’univers fascinant et méconnu des installations techniques qui font fonctionner ce lieu emblématique de Romans.

Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 20 01

English :

Think you know your local swimming pool? Think again! For the Fête de la Science, this exclusive tour will plunge you into the fascinating and little-known world of the technical installations that keep this emblematic Romans facility running.

German :

Sie denken, Sie kennen Ihr städtisches Schwimmbad? Da irren Sie sich! Zum Fest der Wissenschaft tauchen Sie mit dieser exklusiven Führung in die faszinierende und unbekannte Welt der technischen Anlagen ein, die diesen symbolträchtigen Ort in Romans in Betrieb halten.

Italiano :

Pensate di conoscere la vostra piscina locale? Ripensateci! In occasione della Festa della Scienza, questa visita esclusiva vi farà immergere nell’affascinante e poco conosciuto mondo degli impianti tecnici che fanno funzionare questo luogo simbolo di Roma.

Espanol :

¿Cree que conoce su piscina local? Piénselo mejor Con motivo de la Fiesta de la Ciencia, esta visita exclusiva le sumergirá en el fascinante y poco conocido mundo de las instalaciones técnicas que mantienen en funcionamiento este emblemático recinto romano.

