Visite insolite Les grandes demeures rochelaises DS à la carte La Rochelle

Visite insolite Les grandes demeures rochelaises DS à la carte

Centre-ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-01-02

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-01-02 2025-02-02 2025-02-23 2025-04-20 2025-06-09 2025-07-13 2025-08-17

Des ducs d’Aquitaine aux grandes fortunes de La Rochelle, découvrez l’incroyable destinée de ces trésors d’architecture qui captent tous les regards dans la ville !

Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com

English : Unusual visit Les grandes demeures rochelaises DS à la carte

From the Dukes of Aquitaine to the great fortunes of La Rochelle, discover the incredible destiny of these architectural treasures that capture all the attention in the city!

German : Ungewöhnlicher Besuch Les grandes demeures rochelaises DS à la carte

Von den Herzögen von Aquitanien bis zu den großen Vermögenden von La Rochelle: Entdecken Sie das unglaubliche Schicksal dieser architektonischen Schätze, die in der Stadt alle Blicke auf sich ziehen!

Italiano :

Dai duchi d’Aquitania alle grandi fortune di La Rochelle, scoprite l’incredibile destino di questi tesori architettonici che catturano l’attenzione della città!

Espanol : Visita insolita Les grandes demeures rochelaises DS à la carte

De los duques de Aquitania a las grandes fortunas de La Rochelle, ¡descubra el increíble destino de estos tesoros arquitectónicos que acaparan la atención de la ciudad!

