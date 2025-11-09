Visite insolite Les grandes heures de La Rochelle DS à la Carte La Rochelle

Visite insolite Les grandes heures de La Rochelle DS à la Carte

Revivez les temps forts de La Rochelle lors d’une visite insolite. De sa naissance à nos jours, suivez l’incroyable métamorphose de la cité millénaire à travers ses palpitantes aventures.

Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com

English : Guided tour The heyday of La Rochelle DS à la Carte

Relive the highlights of La Rochelle during an unusual visit. From its birth to today, follow the incredible metamorphosis of the thousand-year-old city through its exciting adventures.

German : Geführte Tour Die Blütezeit von La Rochelle DS à la Carte

Erleben Sie die Höhepunkte von La Rochelle auf einer ungewöhnlichen Tour. Verfolgen Sie die unglaubliche Metamorphose der tausendjährigen Stadt von ihrer Entstehung bis heute anhand ihrer spannenden Abenteuer.

Italiano :

Rivivete i momenti salienti di La Rochelle con un tour insolito. Dalla sua nascita ai giorni nostri, seguite l’incredibile metamorfosi della città millenaria attraverso le sue emozionanti avventure.

Espanol : Visita guiada El apogeo de La Rochelle DS à la Carte

Reviva los aspectos más destacados de La Rochelle durante una visita insólita. Desde su nacimiento hasta la actualidad, siga la increíble metamorfosis de la ciudad milenaria a través de sus emocionantes aventuras.

