Visite insolite Les secrets du Fort de Schoenenbourg Hunspach

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-15 18:30:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-08-15 2025-09-20 2025-10-03 2025-10-25 2025-11-11 2025-12-14

Venez visiter de manière insolite le Fort de Schœnenbourg ! Nous vous proposons plusieurs visites guidées tout au long de l’année avec différentes thématiques. Thématiques et tarifs détaillés sur www.alsace-verte.com

Janvier Visite spéciale Nordwind et libération de l’Alsace en français

Février Visite spéciale Nordwind et libération de l’Alsace avec possibilité de visiter la casemate ESCH en français

Mars Visite spéciale libération de l’Alsace 80 ans avec possibilité de visiter la casemate ESCH en français

Avril Visite classique en français, allemand et anglais

Juin Visite XXL pendant 5h (14/06 à 14h30) et visite classique en français ou en allemand

Juillet Visite spéciale « le fort intérieur et extérieur »

Août Visite classique en français, allemand et anglais

Septembre Visite avec expo de matériel militaire

Octobre Visite classique en français ou en allemand

Novembre Visite classique en français

Décembre Visite classique en français ou en allemand .

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com

Come and take an unusual tour of Sch?nenbourg Fort! We offer several guided tours throughout the year on different themes. Details of themes and prices at www.alsace-verte.com

Besuchen Sie das Fort von Sch?nenbourg auf ungewöhnliche Weise! Wir bieten Ihnen das ganze Jahr über mehrere Führungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten an. Themen und detaillierte Preise auf www.alsace-verte.com

Venite a fare una visita insolita al Forte di Schönbourg! Durante l’anno offriamo una serie di visite guidate su temi diversi. Dettagli su temi e prezzi su www.alsace-verte.com

Visite el Fuerte de Schönbourg de una forma insólita A lo largo del año ofrecemos diversas visitas guiadas temáticas. Detalles de los temas y precios en www.alsace-verte.com

