Visite insolite : l’Intrigue des Passages Couverts

Les passages couverts : une visite pleine de charme pour toute la famille

Découvrez

un quartier unique où les passages couverts dégagent un charme

irrésistible, idéal pour une visite en famille. Plongez dans leur

histoire fascinante et explorez leurs caractéristiques au cours d’une

visite théâtralisée, transformant votre sortie en une véritable activité

familiale originale.

Animée par des comédiens talentueux, cette

visite en famille offre à la fois découverte, émotion et divertissement,

pour une activité famille inoubliable au cœur de ces passages

mystérieux et pittoresques.

Partez sur la piste d’un mystérieux crime perpétré dans le Passage Jouffroy. Suivez le guide Jean-Jacques de la Tour et enquêtez dans les plus beaux passages couverts de Paris !

Le samedi 28 mars 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 07 mars 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 28 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le jeudi 26 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le mardi 24 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 21 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le jeudi 19 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 07 février 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 24 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 27 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le vendredi 26 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 20 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h30 à 17h00

payant

De 20 à 25 euros.

Tout public.

https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events +33749403441 victoria@visites-spectacles.com