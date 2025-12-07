Visite insolite : l’Intrigue des Passages Couverts
Visite insolite : l’Intrigue des Passages Couverts dimanche 7 décembre 2025.
Les passages couverts : une visite pleine de charme pour toute la famille
Découvrez
un quartier unique où les passages couverts dégagent un charme
irrésistible, idéal pour une visite en famille. Plongez dans leur
histoire fascinante et explorez leurs caractéristiques au cours d’une
visite théâtralisée, transformant votre sortie en une véritable activité
familiale originale.
Animée par des comédiens talentueux, cette
visite en famille offre à la fois découverte, émotion et divertissement,
pour une activité famille inoubliable au cœur de ces passages
mystérieux et pittoresques.
Partez sur la piste d’un mystérieux crime perpétré dans le Passage Jouffroy. Suivez le guide Jean-Jacques de la Tour et enquêtez dans les plus beaux passages couverts de Paris !
Le samedi 28 mars 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 07 mars 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 28 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le jeudi 26 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le mardi 24 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 21 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le jeudi 19 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 07 février 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 31 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 24 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 10 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 27 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 26 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
Le samedi 20 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
Le dimanche 07 décembre 2025
de 14h30 à 17h00
payant
De 20 à 25 euros.
Tout public.
https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events +33749403441 victoria@visites-spectacles.com