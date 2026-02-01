Visite insolite | L’orgue de l’église Saint Léger Cognac

Visite insolite | L’orgue de l’église Saint Léger

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

2026-02-19

Réalisé en 1861 par le facteur Henri Thibaud, cet instrument offre la possibilité d’interpréter un répertoire particulièrement vaste. Sa position inhabituelle, derrière le chœur et tourné vers le public, en fait un orgue aussi remarquable qu’original.

English : Unusual visit | The organ at Saint Léger church

Built in 1861 by organ builder Henri Thibaud, this instrument offers the possibility of playing a particularly wide repertoire. Its unusual position, behind the choir and facing the audience, makes it an organ as remarkable as it is original.

