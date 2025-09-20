Visite insolite : Pierrelatte, en scène & en pierres Gare de Pierrelatte Pierrelatte
Visite insolite : Pierrelatte, en scène & en pierres Gare de Pierrelatte Pierrelatte samedi 20 septembre 2025.
Visite insolite : Pierrelatte, en scène & en pierres Samedi 20 septembre, 10h00 Gare de Pierrelatte Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Avec l’Office de tourisme et la Troupe Sauvage de Bourg-Saint-Andéol, suivez une visite théâtralisée insolite à travers la ville. Partez à la découverte de l’exposition photo « Avant / Après » en vous plongeant dans l’histoire du patrimoine pierrelattin, entre époques, styles et usages.
Départ de la visite : Gare de Pierrelatte.
Gare de Pierrelatte Place de la Gare, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine 2025
Ville de Pierrelatte