Visite Insolite: « Précieuse visite au clair de lune », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite Insolite: « Précieuse visite au clair de lune » Samedi 28 mars, 18h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

5€ / 3€

Alors que le soleil est déjà couché, les tout-petits sont invités, en famille, à une rencontre avec le musée, sensorielle, calme, ludique et originale. De quoi faire de jolis rêves !

Durée : 45 min. En famille, enfants de 3 à 5 ans. 1 adulte + 1 enfant obligatoirement.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Le musée accueille l'une des plus belles collections d'arts graphiques et d'arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d'horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Avec Sofie Olleval, plasticienne, éducatrice de jeunes enfants visite en famille