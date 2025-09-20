Visite insolite « Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des Lumières » Office de Tourisme d’Albi Albi

Tarif : 9 € (adulte), 5 € (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 8 à 17 ans), gratuit -8 ans. Réservation obligatoire. Groupes de 8 à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Albi au siècle des Lumières, avec Madame de Lapérouse

Visite théâtralisée immersive – XVIIIᵉ siècle

Voyagez dans le temps et plongez dans l’Albi du XVIIIᵉ siècle en compagnie de Madame de Lapérouse, épouse du célèbre navigateur albigeois Jean-François de Galaup, dit Lapérouse.

Depuis le départ de son mari pour explorer le Pacifique, elle s’ennuie… et vous convie avec enthousiasme à découvrir sa ville, ses souvenirs et ses secrets.

Découvrez :

Sa rencontre avec Lapérouse, l’un des grands aventuriers de l’époque

La vie à Albi sous le règne de Louis XVI

Les potins des grandes familles albigeoises

Un parcours élégant dans les rues de la ville, la place du Vigan, les jardins de la Berbie et jusqu’à sa maison

Une visite théâtralisée en costume d’époque, pleine de charme, d’esprit et d’anecdotes savoureuses !

Durée : 1h30 – À partir de 8 ans

Groupe de 8 à 25 personnes – Sur réservation uniquement

Pour un avant-goût : Vidéo de présentation

Office de Tourisme d'Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/

L'Office de tourisme d'Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l'imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

© Epok’Tour