Visite insolite : salle de basket Salle quai de la Moselle Calais

Visite insolite : salle de basket Dimanche 21 septembre, 10h00, 17h00 Salle quai de la Moselle Pas-de-Calais

10 personnes maximum

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir ce projet inédit en France et entrez dans les coulisses. Conçue spécialement pour la pratique du basket, la salle Quai de la Moselle à Calais se distingue par son architecture audacieuse. En fin de visite un temps d’échanges avec des joueurs est prévu.

Pour réserver merci de prendre contact avec le service Ville d’art et d’histoire de Calais

Salle quai de la Moselle 2 Quai de la Moselle Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 3 21 97 74 74 [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 96 62 40 »}, {« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}] Salle de basket dont l’architecture a été remarquablement pensée pour le confort des spectateurs et des joueurs

Journées européennes du patrimoine 2025