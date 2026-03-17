Visite insolite Trésors cachés Azay-le-Ferron
Visite insolite Trésors cachés Azay-le-Ferron jeudi 14 mai 2026.
Visite insolite Trésors cachés
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique.
Nocturne au château, avec ambiance lampe torche, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique … suivie d’une dégustation de produits locaux. 12 .
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Night visit of the castle with candlelight atmosphere, discovery of rooms not open to the classic visit.
L’événement Visite insolite Trésors cachés Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne