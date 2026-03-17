Visite insolite Trésors cachés

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique.

Nocturne au château, avec ambiance lampe torche, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique … suivie d’une dégustation de produits locaux. 12 .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Night visit of the castle with candlelight atmosphere, discovery of rooms not open to the classic visit.

L’événement Visite insolite Trésors cachés Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne