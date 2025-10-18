Visite insolite Trésors de pierre Journées nationales de l’Architecture Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite insolite Trésors de pierre Journées nationales de l’Architecture

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 15:00:00

2025-10-18

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, partez à la découverte des trésors de l’architecture et du patrimoine arméniens à travers les œuvres et les photographies présentées dans l’exposition.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

On the occasion of the Journées Nationales de l?Architecture, discover the treasures of Armenian architecture and heritage through the works and photographs presented in the exhibition.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Nationalen Architekturtage die Schätze der armenischen Architektur und des armenischen Kulturerbes anhand der in der Ausstellung gezeigten Werke und Fotografien.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées Nationales de l’Architecture, scoprite i tesori dell’architettura e del patrimonio armeno attraverso le opere e le fotografie esposte nella mostra.

Espanol :

En el marco de las Journées Nationales de l’Architecture, descubra los tesoros de la arquitectura y el patrimonio armenios a través de las obras y fotografías de la exposición.

