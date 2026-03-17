Visite insolite Un château au féminin

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 18:30:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-25 2026-07-14 2026-08-09

Découvrez l’histoire de ce magnifique château à travers les yeux des femmes qui y ont vécu et qui l’ont fait vivre.

Découvrez l’histoire de ce magnifique château à travers les yeux des femmes qui y ont vécu et qui l’ont fait vivre. 12 .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Discover the history of this magnificent château through the eyes of the women who lived there and brought it to life.

L’événement Visite insolite Un château au féminin Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne