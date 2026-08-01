Visite insolite Vic-de-Chassenay
jeudi 6 août 2026 · Vic-de-Chassenay
Informations pratiques
Vic-de-Chassenay
Visite insolite
place de la fontaine Vic-de-Chassenay Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La Maison Pour Tous et Michèle, animatrice de son atelier patrimoine propose une nouvelle visite- échange insolite à Vic de Chassenay , sur le thème de deux personnages illustres de ce village. Leurs portraits sont d’ailleurs dévoilés dans l’affiche..
L’église Saint Martin restaurée par l’architecte du patrimoine Dominique Jouffroy sera ouverte exceptionnellement à cette occasion. .
place de la fontaine Vic-de-Chassenay 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 12 17 mpt.semur@wanadoo.fr
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English : Visite insolite
L’événement Visite insolite Vic-de-Chassenay a été mis à jour le 2026-07-28 par OT des Terres d’Auxois