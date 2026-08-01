Informations pratiques

Vic-de-Chassenay

Visite insolite

place de la fontaine Vic-de-Chassenay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La Maison Pour Tous et Michèle, animatrice de son atelier patrimoine propose une nouvelle visite- échange insolite à Vic de Chassenay , sur le thème de deux personnages illustres de ce village. Leurs portraits sont d’ailleurs dévoilés dans l’affiche..

L’église Saint Martin restaurée par l’architecte du patrimoine Dominique Jouffroy sera ouverte exceptionnellement à cette occasion. .

place de la fontaine Vic-de-Chassenay 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 12 17 mpt.semur@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite insolite

L’événement Visite insolite Vic-de-Chassenay a été mis à jour le 2026-07-28 par OT des Terres d’Auxois