Visite intemporelle au cœur du cimetière Saint-Roch, visite guidée par Marie-Claire Rivoire et Monique Bonvallet Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble

Visite intemporelle au cœur du cimetière Saint-Roch, visite guidée par Marie-Claire Rivoire et Monique Bonvallet Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble samedi 20 septembre 2025.

Visite intemporelle au cœur du cimetière Saint-Roch, visite guidée par Marie-Claire Rivoire et Monique Bonvallet Samedi 20 septembre, 14h30 Cimetière Saint-Roch – Grenoble Isère

Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Véritable musée à ciel ouvert, le cimetière Saint-Roch cache au cœur de sa partie la plus ancienne et la plus secrète, nombre de monuments remarquables, témoins de la vie intense de Grenoble des XIXe et XXe siècles.

Dans ses allées arborées, nous irons à la rencontre de personnages illustres du monde politique, artistique, religieux, industriel de notre cité mais aussi d’anonymes au destin singulier reposant, depuis parfois plus de 200 ans, dans leurs dernières demeures flamboyantes ou à l’abandon.

R.V. à l’entrée de la chapelle Saint-Roch – Allée principale du cimetière

Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintrochgrenoble.fr »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » « Lignes de bus n° 13 et n° 16- Arrêt « Saint-Roch » Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne tram B – Arrêt « Ile Verte »

par :

Entrée principale : Lignes de bus n° 17 et n° 18 – Arrêt « Saint-Roch »

Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne trams B et D – Arrêt « Ile Verte »

Journées européennes du patrimoine 2025

Asroch