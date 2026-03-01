Visite interactive de l’Egypte MARCIAC Marciac

Visite interactive de l’Egypte

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Au programme du jour plongez sans l’histoire avec la magie d’Ubisoft (créateur de jeux) et visitez l’Egypte ancienne. En bonus, visite libre possible après la séance.

Outre ce documentaire, la Micro-Folie propose une immersion au sein de collections prestigieuses. Grâce aux tablettes tactiles mises à disposition, les visiteurs peuvent approfondir leur visite, accéder à des informations complémentaires et vivre une expérience personnalisée. Ces découvertes sont proposées en visite libre, gratuite et ouverte à tous, permettant à chacun de franchir les portes du musée numérique à son rythme.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Today’s program: dive into history with the magic of Ubisoft (game creator) and visit ancient Egypt. As an added bonus, you can take a free tour afterwards.

In addition to this documentary, the Micro-Folie offers an immersion into prestigious collections. Thanks to touch-screen tablets, visitors can deepen their visit, access additional information and enjoy a personalized experience. These discoveries are offered free of charge and open to all, enabling visitors to enter the digital museum at their own pace.

