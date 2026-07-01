Visite itinérante « Architectures religieuses de l’entre-deux-guerres : un patrimoine au pied du mur », Église Saint-Martin, Malancourt

Informations pratiques

Visite itinérante « Architectures religieuses de l’entre-deux-guerres : un patrimoine au pied du mur » Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Martin Meuse

Réservation conseillée, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le patrimoine désigne l’ensemble des biens matériels et immatériels qu’une société considère comme étant dignes d’être protégés et conservés. C’est aussi pour tout un chacun le support d’un attachement affectif, d’un sentiment d’appartenance à une communauté et à un territoire. En ce sens, le patrimoine incarne symboliquement notre humanité dans sa dimension collective.

Mais si ces éléments, pourtant phares dans la composition de leurs villages, sont visibles de leurs habitants, sont-ils pour autant connus ?

Aujourd’hui, ce précieux héritage est menacé : desquamation de la pierre faisant disparaître les sculptures Art déco, agents pathogènes effaçant les peintures, problèmes structurels menaçant les voûtes et toitures vieillissantes faisant s’effondrer les plafonds de plâtre. Face à ces blessures qui ferment les lieux et les laissent dépérir, l’urgence est là.

À travers cette visite sur plusieurs sites, nous vous proposons de découvrir le petit patrimoine de nos villages, son histoire, son architecture formidablement novatrice et, ensemble, nous essaierons de raviver l’esprit de leur conception, de comprendre qu’ils sont l’image de populations bien décidées à résister, et nous verrons comment les municipalités, résignées ou non, envisagent de réimaginer ces lieux.

L’association Tourisme et Mémoire de la Rive Gauche de la Meuse (TMRGM), ainsi que les communes de Champneuville, Cumières-le-Mort-Homme, Malancourt et Marre vous proposent de participer à cette découverte unique à travers une visite itinérante à plusieurs voix.

Sites : Église Saint-Martin de Malancourt, Eglise Saint-Saintin de Marre, Chapelle Saint-Remi de Cumières-le-Mort-Homme, Chapelle de la Vierge de l’Orme dé Champneuville (Champ).

Lieu de départ : Malancourt (le parcours passera ensuite par Marre et Cumières pour se terminer à Champneuville).

Conditions : Participation libre et ouverte à tout public.

Logistique : Le covoiturage est préférable et pourra s’organiser directement au départ de Malancourt.

Église Saint-Martin 1 Rue Principale 55270 Malancourt Malancourt 55270 Meuse Grand Est Édifiée par l’architecte Grossard, l’église Saint-Martin de Malancourt tout comme les trois autres édifices liés à cette visite sont de formidables témoins de l’architecture religieuse de l’entre-deux-guerres aujourd’hui menacés. Accès aux personnes valides, le covoiturage est à privilégier

Le patrimoine désigne l’ensemble des biens matériels et immatériels qu’une société considère comme étant dignes d’être protégés et conservés. C’est aussi pour tout un chacun le support d’un affectif,…

©TMRGM